Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: 45657 REcklinghausen, vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, den 02.04.2019 befuhr gegen 20:02 Uhr eine 55 - jährige Recklinghäuserin die Kurt-Schumacher-Alle in nördliche Fahrtrichtung. Beim Überqueren der Kreuzung zum Dordrechtring kollidierte sie mit dem Pkw eines 60 jährigen Recklinghäusers, der mit seinem Pkw den Dordrechtring befahren hatte. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Weiterhin wurden die Beifahrer in beiden Pkw leicht verletzt. Die 55 jährige Pkw Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 18 000 Euro. Die Kreuzung wurde während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

