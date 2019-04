Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: 45739 Oer-Erkenschwick, Verkehrsunfall mit zwei schwer Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, den 02.04.2019 befuhr gegen 17:56 Uhr ein 58 jähriger Pkw Fahrer aus Erwitte mit seinem Pkw die Sinsener Straße in Richtung Oer-Erkenschwick. In Höhe des Kaninchenbergweges verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf den Fahrstreifen des entgegenkommenden Verkehrs. Hier kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 48 jährigen Recklinghäusers, der die Sinsener Straße in Fahrtrichtung Marl befahren hatte. Das Fahrzeug des Recklinghäusers wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes auseinandergerissen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 20 000 Euro. Die Sinsener Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Die beiden total beschädigten Pkw wurden für die weiteren, andauernden Ermittlungen sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Leitstelle

Peter Schmalöer

Telefon: 02361/55-2979

Fax: 02361/55-2990

E-Mail: re.lst@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell