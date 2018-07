Dillenburg (ots) -

Nach Unfallfluchten in Dillenburg, Ehringshausen und Greifenstein Holzhausen Zeugen gesucht -

Dillenburg:

Nach einem Parkplatzrempler in der Hindenburgstraße sucht die Polizei den Unfallfahrer. Am Dienstag (03.07.2018), zwischen 09.45 Uhr und 10.35 Uhr parkte hinter dem Ärztehaus ein weißer VW Tiguan. Vermutliche beim Rangieren streifte der Flüchtige das Heck des VW und ließ an der Stoßstange einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zurück. In der Königsberger Straße erwischte es die Besitzerin eines gelben Renault Twingos. Ein Unbekannter hatte den in Höhe der Hausnummer 7 abgestellten Franzosen vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert. Die Schäden an der Beifahrertür belaufen sich auf rund 800 Euro. Schäden an der vorderen Stoßstange blieben nach einer Verkehrsunfallflucht in der Friedrichstraße an einem grauen Opel Corsa zurück. Im Zeitraum vom 30.06.2018 bis zum 02.07.2018 stand der Opel in Höhe der Hausnummer 17. Die Höhe des Blechschadens schätzt die Polizei auf ca. 1.000 Euro. Hinweise zu den Unfallfahrern oder deren Fahrzeugen erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen:

Am 23.06.2018 (Samstag) beschädigte ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Herborner Straße abgestellten schwarzen Seat Ibiza. Zwischen 12.05 Uhr und 12.25 Uhr verursachte der Unfallfahrer am hinteren Ende der Beifahrerseite einen Schaden von ca. 1.500 Euro. Anhand der am Seat aufgefundenen Farbe, benutzte der Flüchtige einen orangefarbenen - oder roten Wagen. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein-Holzhausen:

Rund 200 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem schwarzen VW Golf kosten, nachdem ein Unbekannter auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes gegen die Beifahrertür gestoßen war. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Verursacher beim Ein- oder Aussteigen mit der Tür seines Wagens gegen die Tür des Golfes stieß. Zeugen, die den Verursacher am 03.07.2018, zwischen 14.35 Uhr und 14.50 Uhr am Rewe beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Herborner Polizei zu melden.

Dietzhölztal-Ewersbach: Sonne blendet Unfallfahrerin -

Wegen der tiefstehenden Sonne übersah eine Corsafahrerin gestern Abend (03.07.2018) in der Hauptstraße einen Motorradfahrer. Die in Dietzhölztal lebende Autofahrerin wollte gegen 18.30 Uhr von der Hauptstraße nach links in die Brückenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie die herannahende Kawasaki. Der 34-jährige Kawasakifahrer und seine 25-jährige Mitfahrerin stürzten zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu. Da die Schwere der Verletzungen zunächst nicht bekannt war, orderte die Rettungsleitstelle Notarzt und Rettungswagen an die Unfallstelle. Die Verunglückten konnten jedoch nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder nach Hause. Die Unfallfahrerin kam mit dem Schrecken davon. Angaben zu den Blechschäden können noch nicht gemacht werden.

Eschenburg-Eibelshausen: Diebe bei den Anglern -

Ungebetene Gäste suchten das Gelände des Angelsportvereins auf. Um das Vereinsgelände zu betreten, brachen sie das Schloss des Eingangstores auf. Derzeit kann nicht gesagt werden, ob die Täter Beute machten. Die Polizei sucht Zeugen, die die Täter zwischen Montagabend (02.07.2018), gegen 17.00 Uhr und Dienstagmorgen (03.07.2018), gegen 10.00 Uhr beobachteten oder denen in dieser Zeit Personen oder Fahrzeuge am Weiher auffielen. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Driedorf: Elektrorad aus Garage gestohlen -

In der Nacht von Montag (02.07.2018) auf Dienstag (03.07.2018) schlugen Fahrraddiebe in der Straße "Am Wallgraben" zu. Sie griffen sich ein schwarz-weißes Pedelec der Marke "Giant" aus einer Garage und machten sich mit ihrer rund 3.500 Euro teuren Beute aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Elektrorades nehmen die Ordnungshüter in Herborn unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Aßlar: Aversion gegen Radfahrer / weitere Zeugen gesucht -

Auf sehr energische wie verbotene Weise zeigte ein Mann in Aßlar seine Abneigung gegen auf dem Gehweg fahrende Radler. In einem Fall am 20.05.2018 (Sonntag), um 21.35 Uhr, in der Hermannstraße besprühte der zunächst unbekannte Täter einen 19-Jährigen quasi beim Passieren mit Pfefferspray. Ein zweiter gleichgelagerter Fall ereignete sich am 30.05.2018 (Mittwoch), gegen 22.00 Uhr in der Herborner Straße. Hier stellte sich ein Mann einem 28 Jahre alten Radfahrer in den Weg und stach dann den Reifen des Rades platt. In beiden Fällen ähnelte sich die Beschreibung. Die Fahndungen waren zunächst erfolglos. Nach einem späteren Wiedererkennen durch einen der Betroffenen steht nunmehr ein 54 Jahre alter Mann unter Tatverdacht. Er räumte zwar die Begegnungen mit den Radlern ein, bestritt jedoch vehement das Pfefferspray oder ein Messer eingesetzt zu haben. Etwaige Zeugen, die sich an die geschilderten Vorfälle noch erinnern können, sich bislang nicht meldeten und die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. (06441) 91800) mit der Polizei Wetzlar in Verbindung zu setzen.

