Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 22-Jährigen nach Streit durch Messer verletzt

Recklinghausen (ots)

Freitag, gegen 15.30 Uhr, kam es zu einem Streit zwischen einem 22-jährigen aus Bottrop und einem ihm weitläufig bekannten Mann am Busbahnhof am Berliner Platz. Dabei verletzte der zunächst Unbekannte den 22-Jährigen mit einem Messer leicht an der Hand und am Oberschenkel. Der 22-Jährige musste zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Durch Ermittlungen und nachfolgende Fahndung konnte der Täter, ein 20-Jähriger aus Bottrop, am Busbahnhof angetroffen und festgenommen werden. Er wurde zur Wache gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

