Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Überfall auf 19-Jährigen auf der Industriestraße

Recklinghausen (ots)

Drei Männer gingen am Freitag, gegen 23.45 Uhr, einen 19-jährigen Dattelner auf der Industriestraße an. Einer der Männer schlug dem Dattelner unvermittelt ins Gesicht und forderte von ihm Bargeld. Der 19-Jährige händigte daraufhin seine Geldbörse aus, in der sich allerdings kein Bargeld befand. Der Täter warf die Geldbörse auf den Boden. Ein anderer trat dem !9-Jährigen in die Rippen und alle drei flüchteten dann ohne Beute in Richtung B235. Zwei der Täter waren schwarz gekleidet, einer trug eine dunkelgrüne/beige Jacke. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

