Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auseinandersetzung auf der Gerichtsstraße

Recklinghausen (ots)

Freitag, gegen 22.30 Uhr, wurden zwei 39 und 40 Jahre Bottroper auf der Gerichtsstraße, im Bereich der dortigen Berufsschule von drei Männern angegriffen. Die Täter traten mehrfach nach den Geschädigten und bedrohten sie mit Messern. Die Bottroper flüchteten in Richtung der Bushaltestelle an der Hochschule. Hier holten sie die Täter erneut an und bedrohten sie, wiederum auch mit Messern. Als die Bottroper die Polizei verständigten flüchteten die Täter in Richtung Gladbecker Straße. Bei der Fahndung konnten zwei Tatverdächtige, ein 15-jähriger aus Wuppertal und ein 18-jähriger aus Gladbeck, am Busbahnhof angetroffen werden. Der 15-Jährige wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde er an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an

