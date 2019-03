Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Aautofahrerin fährt an der LWL-Klinik über Poller

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 15.45 Uhr, wollte eine 66-jährige Autofahrerin aus Gladbeck in die Zufahrt zur LWL-Klinik an der Straße Im Schoßpark fahren. Vor ihr fuhr ein Taxi über dortige automatisch absenkbare Poller. Die 66-Jährige fuhr hinter dem Taxi her und bemerkte wohl nicht, dass zwischenzeitlich die Poller wieder hochfuhren. Als sie über die Poller fuhr wurde ihr Auto und die Poller beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Die 66-Jährige fuhr bis zum Parkplatz. Bei dem Unfall wurde die Ölwanne ihre Autos beschädigt. Auslaufendes Öl musste von der Feuerwehr abgestreut werden.

