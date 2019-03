Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei sucht Autofahrer nach Unfall auf der Marienstraße

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 22.15 Uhr, ging eine 23-jährige Recklinghäuserin auf dem Gehweg der Marienstraße in Richtung einer Bushaltestelle. Versehentlich fiel ihr das Busticket aus der Hand und fiel zwischen zwei in einer Parkbucht geparkte Autos. Als sie sich bückte, um es aufzuheben, startete eines der Autos und der Fahrer setzte diesen zurück. Dadurch erhielt die 23-Jährige einen Stoß und stürzte mit dem Kopf auf den Boden. Der Fahrer des Autos fuhr dann weg. Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall so verletzt, dass sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Bei dem Auto soll es sich um ein schwarzes Kompaktklasse-Fahrzeug handeln. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

