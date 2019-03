Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Motorrollerfahrer stürzt nach Überholmanöver eines Autofahrers

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 15 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Marler mit seinem Motorroller auf der Hertener Straße in Richtung Innenstadt, als ihn ein kleines weißes Auto überholte. Dabei sei der unbekannte Autofahrer so dicht an ihm vorbeigefahren, dass er nach rechts ausweichen musste. Dadurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kam auf den Grünstreifen und stürzte. Der 20-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Der Autofahrer hielt kurz an und fuhr dann weiter, ohne sich um den verletzten 20-Jährigen zu kümmern. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

