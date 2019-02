Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Ausweis geraubt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag gegen 03.50 h haben zwei Männer gegenüber zwei anderen Männern aus Haltern am See und Essen (20 und 28 Jahre alt) behauptet, sie seien Polizeibeamte und würden eine Kontrolle durchführen. Dann schlugen die Unbekannten am Europaplatz auf die beiden Männer ein. Diese flüchteten in die Bahnhofshalle. Die beiden Unbekannten verfolgten sie und schlugen und traten erneut. Der 20-Jährige gab daraufhin seinen Ausweis ab. Die beiden Angreifer flüchteten dann in Richtung Gleise/Ossenbergweg. Beide sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt und zwischen 1,75 m und 1,80 m groß gewesen sein. Einer hatte dunkelblonde Haare und trug einen Pony bis zu den Augenbrauen, er war bekleidet mit einem roten Lacoste-T-Shirt und trug eine graue Jacke. Der Andere hatte eine schwarze Jacke mit Fellkragen. Zeugen, die die beiden Männer gesehen haben oder wissen, wer sie sind, werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

