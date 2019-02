Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Münzen und Schmuck haben Einbrecher aus einem Wohnhaus am "Neuer Weg" erbeutet. Die unbekannten Täter hatten offensichtlich zuerst versucht, eine Tür aufzubrechen. Weil das misslang, schlugen sie ein Fenster ein und durchsuchten dann sowohl das Erd- als auch das Obergeschoss nach Wertsachen. Mit der Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagnachmittag und Dienstagabend.

Dorsten:

Auf der Hafenstraße sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die Erdgeschosswohnung wurde durchsucht, nachdem die Täter die Balkontür aufgebrochen hatten. Was gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Einbruch wurde am Dienstag festgestellt, die Tat selbst kann aber schon ein paar Tage zurückliegen.

Gladbeck:

Auf der Marcq-en-Baroeul-Straße wurde am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, in einen Wohnwagen eingebrochen. Ein unbekannter Täter brach an beiden Seiten die Fenster auf und durchsuchte dann den Wohnwagen. Ein zweiter unbekannter Täter stand währenddessen offenbar Schmiere. Ein Zeuge hatte das beobachtet und die Polizei gerufen. Bei dem Einbruch wurde eine Decke gestohlen. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der mutmaßliche Einbrecher soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und ca. 1,80m groß gewesen sein. Er trug eine dunkle Jacke. Sein mutmaßlicher Komplize, der Schmiere stand, war ebenfalls etwa 30 bis 40 Jahre alt, auch etwa 1,80m groß und trug eine graue Jacke.

Auf Autoreifen hatten es Diebe auf der Helmutstraße abgesehen. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurden von einem Autohaus insgesamt 20 Reifen gestohlen - die unbekannten Täter schraubten die Reifen von dort abgestellten Autos ab, bockten die Fahrzeuge auf und nahmen die Reifen anschließend mit. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges am Autohaus beobachtet haben.

Marl:

Auf der Neckarstraße sind unbekannte Täter auf ein Firmengelände eingebrochen und haben Kabel gestohlen. Um auf das Gelände zu kommen, wurde der Zaun aufgebrochen. Der Diebstahl wurde am Dienstag festgestellt und angezeigt - die Tat selbst kann aber schon ein paar Tage zurückliegen.

In der Nacht auf Mittwoch, gegen 2.50 Uhr, wurde in einen Kiosk auf der Bergstraße eingebrochen. Die Täter nahmen unter anderem Bargeld, Tabak und Zigaretten mit und flüchteten anschließend.

Recklinghausen:

Am Dienstagnachmittag sind drei maskierte Täter in eine Bankfiliale auf der Theodor-Körner-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten zuerst ein Fenster auf und brachen dann einen Schließfachschrank auf. Zeugen konnten sehen, wie gegen 16.30 Uhr drei unbekannte Täter flüchteten. Eine nähere Beschreibung der Personen ist (bislang) nicht vorhanden.

Herten:

In der Zeit von Montag, 17 Uhr bis Mittwoch, 10 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Schiernfeldstraße ein. Die Täter suchten in mehreren Räumen nach Wertgegenständen. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

