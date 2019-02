Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Autos und Schaufenster beschädigt - Tatverdächtiger geschnappt

Recklinghausen (ots)

Auf der Otto-Hue-Straße hat am Sonntagabend ein Mann randaliert. Mehrere Zeugen konnten beobachten, wie eine Person gegen 22.45 Uhr in Richtung Victoriastraße lief und dabei an mindestens vier Autos die Spiegel abriss. Auch das Fenster eines Kiosk wurde offensichtlich von ihm beschädigt. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei ganz in der Nähe festgenommen werden. Der 31-Jährige aus Marl war betrunken. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

