Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei nimmt Tankstellen-Einbrecher fest

Recklinghausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht auf Montag einen Tankstelleneinbruch beobachtet und die Polizei gerufen. Der Mann konnte sehen, wie zwei Personen gegen 3.55 Uhr aus einer Tankstelle an der Herner Straße flüchteten. Einer der Tatverdächtigen konnte in der Nähe festgenommen werden. Bei ihm wurde auch Bargeld gefunden, das offensichtlich aus dem Einbruch stammte. Wie sich herausstellte, war der Tresor aus der Tankstelle aufgebrochen worden. Der 36-jährige Tatverdächtige wurde mit zur Wache genommen, er hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Ermittlungen gegen ihn und seinen mutmaßlichen Komplizen dauern an.

