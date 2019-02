Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Recklinghausen/Dorsten: Einbrüche

Marl

Nach Einschlagen einer Fensterscheibe drangen unbekannte Täter am frühen Freitagmorgen in ein Elektrogeschäft auf der Bergstraße ein. Als gegen 3 Uhr Alarm ausgelöste, flüchteten die Täter mit zwei Fernsehern. Bei der Fahndung konnten die Fernseher auf der Lassallestraße aufgefunden und sichergestellt werden. Die Täter flüchteten unerkannt.

Recklinghausen

Heute, gegen 3 Uhr, brachen zwei unbekannte Täter die Eingangstür auf und drangen dann in eine Bäckereifiliale auf der Marienstraße ein. Die Täter durchsuchten die Räume nach Gegenständen. Als sie von einem Mitarbeiter gestört wurden, flüchteten sie in Richtung Dechant-Wessing-Straße. Beide waren etwa 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet. Beide trugen Stickmützen. Einer trug eine helle Jacke. Sie hatten einen Vorschlaghammer und eine Brechstange dabei.

Ebenfalls heute, gegen 3 Uhr, wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale auf der Marienstraße eingebrochen waren. Um ins Geschäft zu gelangen hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt. Auch hier durchsuchten die Täter die Räume. Ob sie etwas mitnahmen, steht zur Zeit noch nicht fest.

Ein möglicher Tatzusammenhang der beiden Einbrüche kann derzeit nicht ausgeschlossen werden und wird geprüft.

Dorsten

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten auf der Straße Am Schreinberg ein, nachdem sie zuvor mehrere Fenster aufgehebelt hatten. Nach Durchsuchen mehrerer Räume flüchteten die Täter mit ein Dakine-Rucksack.

In eine Schule auf der Glück-Auf-Straße brachen unbekannte Täter ebenfalls in der Nacht zu Freitag nach Aufhebeln eines Fensters ein. In der Schule suchten die Täter in mehreren Räumen nach Wertgegenständen und nahmen zwei Laptop und Bargeld mit.

Ebenfalls in der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten am Wulfener Markt ein. Hier brachen die Täter ein Glaselement aus der Zugangstür und drangen dann ein. Nach Durchsuchen mehrerer Räume flüchteten sie nach ersten Erkenntnissen ohne Beute.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

