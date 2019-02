Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann klaut süßes Teilchen und wird festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat einen 29-jährigen Mann aus Bottrop festgenommen. Der Mann war am Freitagmittag unter einem Vorwand in eine Bäckerei auf der Kirchhellener Straße gekommen. Er gab an, die Kühlanlage überprüfen zu müssen. Weil das einer Mitarbeiterin verdächtig vorkam, schickte sie ihn weg. Auf dem Weg zum Ausgang ging der 29-Jährige dann hinter die Verkaufstheke, schubste eine Mitarbeiterin weg, nahm sich einen "Berliner" und verließ dann die Bäckerei, ohne das süße Gebäckteilchen zu bezahlen. Der mutmaßliche Räuber konnte wenig später in der Nähe festgenommen werden. Gegen den Bottroper wurde inzwischen U-Haftbefehl erlassen.

