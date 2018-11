POL-RE: Haltern am See: Unfall auf B58 sorgt für Rückstau

Recklinghausen (ots) - Auf der B58/Weseler Straße sind am Montag, gegen 15.30 Uhr, ein LKW und ein Auto zusammengestoßen. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Borken wollte von der A43 nach links auf die B58 abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 47-jähriger LKW-Fahrer aus Schwanewede auf der B58 in Richtung Haltern am See - und es kam zum Zusammenstoß. Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt - er kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Geprüft wird jetzt, ob der LKW-Fahrer möglicherweise bei Rot über die Ampel gefahren ist. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Durch den Unfall entstand Rückstau im Feierabendverkehr.

