POL-RE: Castrop-Rauxel: Mutmaßlicher Einbrecher wurde geblitzt - Öffentlichkeitsfahndung

Recklinghausen (ots) - Die Polizei bittet bei der Suche nach einem mutmaßlichen Einbrecher um Mithilfe: Der Mann auf dem Foto wird verdächtigt, an einem Einbruch in Castrop-Rauxel beteiligt gewesen zu sein. Das Fahrzeug wurde von Zeugen am Tatort gesehen. Kurz vor dem Einbruch war der Fahrer bei einer Verkehrsüberwachung aufgefallen. Mit diesem Foto wird jetzt nach dem Mann gefahndet. Mehr Infos und das Foto gibt es in unserem Fahndungsportal im Internet:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/castrop-rauxel-tageswohnungseinbruch

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell