POL-RE: Bottrop: Radfahrer bleibt an Absperrpfosten hängen

Recklinghausen (ots) - Auf dem Radweg der Beisenstraße ist am Montag, gegen 14.50 Uhr, ein 79-jähriger Fahrradfahrer aus Bottrop verunglückt. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen über die Verankerung eines Absperrpfostens gestürzt - die Verankerung selbst steckte im Boden, der Pfosten lag am Wegesrand. Wer ihn herausgenommen hat, ist noch unklar. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden am Fahrrad.

