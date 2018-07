POL-RE: Haltern am See: Radfahrerin angefahren

Recklinghausen (ots) - Eine 47-jährige Radfahrerin aus Haltern am See wurde am Freitag um 10.10 h bei einem Unfall auf der Recklinghäuser Straße leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie war auf der Recklinghäuser Straße unterwegs und wollte die Straße Lorenkamp überqueren. Dabei wurde sie von dem Auto einer 20-jährigen Bochumerin erfasst, die in den Lorenkamp abbiegen wollte. Es entstand geringer Sachschaden.

