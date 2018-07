POL-RE: Gladbeck: Radlerin schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Eine 45-jährige Radfahrerin aus Gelsenkirchen ist am Donnerstag um 16.00 h bei einem Sturz von ihrem Fahrrad schwer verletzt worden. Sie war auf dem Radweg der Bottroper Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte ein 63-jähriger Gladbecker mit seinem Auto von der Wittringer Straße nach rechts in die Bottroper Straße einbiegen. Die Radlerin musste dem Pkw ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie wich nach rechts aus und schlug im Vorbeifahren nach Zeugenangaben mit ihrer Hand gegen die Heckklappe des Autos. Der Autofahrer folgte der Radlerin, überholte sie auf der Bottroper Straße und stellte sein Auto quer auf den Radweg. Als die Radfahrerin rechts an dem Auto vorbeifahren wollte, stieg der Fahrer aus und ging auf die Gelsenkirchenerin zu. Ob er körperlich auf sie einwirkte, muss noch geklärt werden. Die Radfahrerin stürzte und schlug mit dem Kopf auf. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

