POL-RE: Bottrop/Recklinghausen/Dorsten/Marl: Einbrüche

Recklinghausen (ots) - Bottrop:

Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Am Limberg" haben Einbrecher ein Handy gestohlen. Sie waren entweder am Dienstag oder am Mittwoch in die Wohnung gelangt, nachdem sie erst die Haus- und dann die Wohnungstür aufgehebelt hatten. Die Einbrecher entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Recklinghausen:

Über das Dach brachen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in eine Tankstelle an der Kurt-Schumacher-Straße ein. Sie nahmen Zigaretten aus dem Kassenbereich und flüchteten, als der Alarm auslöste. Die erbeuteten Zigaretten blieben auf dem Dach liegen.

Dorsten:

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter auf der Baustelle an der Wasserstraße einen Baucontainer. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter nichts mit.

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Donnerstag die Eingangstür eines Friseursalons auf und drangen dann ein. Die Täter suchten in den Räumen nach Wertgegenständen und nahmen einen geringen Bargeldbetrag, einen Fön und eine Haarschneidemaschine mit.

Marl:

Ein Zeuge beobachtete am Donnerstag gegen 2 Uhr, wie ein Mann auf einem Fahrrad vor ein Geschäft auf der Bergstraße vorfuhr, die Schaufensterscheibe einschlug und aus der Auslage mehrere Herren- und Damenarmbanduhren stahl. Wie viele Uhren gestohlen wurden, steht zur Zeit noch nicht abschließend fest.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

