POL-BO: Falsche Wasserwerker unterwegs: 5 Tipps gegen Trickbetrüger

Herne (ots) - Derzeit häufen sich die Berichte über falsche Wasserwerker im Herner Stadtgebiet. Die Polizei rät Bürgern daher, wachsam zu sein und gibt ihnen einige Hinweise mit an die Hand.

Die Masche der Trickbetrüger ist uralt - und trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die darauf hereinfallen. Meist klingeln die Täter bei den Betroffenen an und geben sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Die Geschichte, die sie oftmals erzählen, klingt gar nicht so abwegig: Im Nachbarhaus sei es zu einem Rohrbruch gekommen, weshalb das Wasser abgestellt werden müsse. Während die Betroffenen im Badezimmer bei aufgedrehtem Hahn den Wasserdruck kontrollieren sollen, räumen die Täter die Wohnung leer.

Es gibt etliche Varianten dieser Masche. So geben sich die Kriminellen zum Beispiel auch als Telefontechniker oder Polizisten aus.

Die Polizei rät:

1. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. 2. Lassen Sie sich einen Ausweis zeigen und rufen Sie beim Auftraggeber der Person an (Nummer selbst im Telefonbuch nachschlagen!) 3. Die Täter gehen oft sehr erfinderisch vor und verwickeln ihre Opfer in Gespräche, bis diese schließlich dem ausgeübten Druck nachgeben - geben Sie in solchen Situationen nicht nach. 4. Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen. Die Polizei wird Sie niemals auffordern Wertsachen und Geld an einen vermeintlichen Polizisten zu übergeben. 5. Melden Sie verdächtige Vorkommnisse der Polizei

