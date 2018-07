POL-RE: Recklinghausen/Dorsten: Einbrüche

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen

Ein unbekannte Täter hebelten am Dienstag, gegen 23.15 Uhr, zunächst an einer Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Ernst-Reuter-Straße. Als es ihm nicht gelang die Tür zu öffnen, kletterte er auf ein Dach, um ein auf Kipp stehendes Fenster im ersten Obergeschoss zu öffnen. Dabei wurde er vom Hausbesitzer überrascht. Als er den Täter laut anschrie, flüchtete dieser über den Gartenzaun auf das Nachbargrundstück. Der Täter wird als etwa 1,70 Meter groß, schlank und hellhäutig beschrieben. Er trug eine hellgraue Trainingshose und einen hellgrauen Trainingspullover mit Kapuze sowie helle Sportschuhe.

Dorsten

Unbekannte hebelten in der Nacht zu Mittwoch eine Kellertür auf und gelangten durch den Keller in ein Schulgebäude auf der Juliusstraße. Hier brachen die Täter dann mehrere Räume auf. Im Erdgeschoss brachen sie den Kühlschrank des Schülerkiosks auf und nahmen daraus einige Getränkeflaschen. Darüber hinaus verschütteten sie in der Schulaula Getränke und entleerten einen Feuerlöscher.

In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr bis Mittwoch, 6 Uhr, brachen unbekannte Täter auf einem Baustellengelände an der Straße Am Feuerwachturm den Tankverschluss eines Radladers auf und zapften 400 Liter Dieselkraftstoff ab.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell