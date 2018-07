POL-RE: Herten: Polizei sucht Fahrer nach Rollerunfall

Recklinghausen (ots) - Ein Zeuge meldete der Polizei am Mittwoch gegen 01.30 h einen Rollerunfall auf einem Fußweg an der Straße "Über den Knöchel". Die Beamten fanden einen 125-er Roller, dessen Zündschloss aufgebrochen war. Am Roller mit einem Kennzeichen aus Münster lagen eine kaputte Brille und Bluttropfen. Bei der Suche nach dem Fahrer wurden mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Einen Verletzten fanden die Beamten nicht. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die gesehen haben, wer mit dem 125-er Leichtkraftrad unterwegs war, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell