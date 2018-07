POL-RE: Gladbeck: Auseinandersetzung hinter der Erich-Kästner-Realschule

Recklinghausen (ots) - Ein Zeuge beobachtete am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, mehrere Personen, die sich hinter dem Schulgelände der Erich-Kästner-Realschule an der Straße Kortenkamp schlugen. Die Personen hatten dabei wohl aus Baseballschläger und Stangen dabei. Als der Zeuge die Personengruppe ansprach, flüchteten alle in verschiedene Richtungen. Da bislang die Hintergründe der Auseinandersetzung nicht bekannt sind und darüber hinaus weder die Beteiligten, noch möglich Geschädigte bekannte sind, bittet das Regionalkommissariat in Gladbeck um Hinweise unter Tel. 0800/2361 111.

