POL-RE: Marl: Leicht Verletzte bei Unfall an Parkhaus

Recklinghausen (ots) - Am Parkhaus am Lipper Weg hat eine 72-jährige Fußgängerin aus Marl am Mittwoch um 10.25 h leichte Verletzungen erlitten. Eine 75-jährige Marlerin rollte mit ihrem Auto der Fußgängerin kurz vor der Schranke über den Fuß. Zu Fall kam die Seniorin nicht. Die 72-Jährige wurde im Krankenhaus behandelt.

