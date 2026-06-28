Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Einsatzreiches und herausforderndes Wochenende für die Feuerwehren im Kreis Rendsburg-Eckernförde

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Rendsburg (ots)

Rendsburg-Eckernförde, 28. Juni 2026 - Ein äußerst einsatzreiches und durch die sommerlichen Temperaturen besonders belastendes Wochenende liegt hinter den Feuerwehren im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Mehrere größere Brandeinsätze sowie zahlreiche wetterbedingte Hilfeleistungen forderten die Einsatzkräfte von Samstag bis Sonntag in besonderem Maße.

Dachstuhlbrand in Borgstedt

Am Samstagmittag (27. Juni) wurden die Feuerwehren gegen 12:00 Uhr zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses nach Borgstedt alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die gemeldete Lage.

Die Löscharbeiten stellten die rund 100 Einsatzkräfte aufgrund einer Außentemperatur von etwa 36 Grad Celsius vor enorme körperliche Herausforderungen. Besonders die Atemschutzgeräteträger waren neben ihrer persönlichen Schutzausrüstung zusätzlich durch die Atemschutztechnik sowie die intensive Wärmestrahlung des Brandes erheblich belastet.

Ein im Gebäude befindlicher Hund konnte durch die Feuerwehr unverletzt gerettet werden. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Borgstedt, Bünsdorf, Holzbunge, Sehestedt und Büdelsdorf sowie der Löschzug Gefahrgut, Amtswehrführer und Kreiswehrführer.

Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen wurden nicht verletzt.

Großbrand auf landwirtschaftlichem Betrieb in Brammer

Nur wenige Stunden später, gegen 14:54 Uhr, wurden die Feuerwehren Brammer, Bokel, Nortorf, Oldenhütten, Bargstedt und Bordesholm zu einem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb alarmiert. Beim Eintreffen stand eine etwa 50 × 100 Meter große Lagerhalle in Flammen. In der Halle befanden sich Strohballen sowie landwirtschaftliche Maschinen.

Durch den schnellen und koordinierten Einsatz gelang es den Feuerwehrkräften, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Stall- und Wirtschaftsgebäude zu verhindern. Dadurch konnten unter anderem die dort untergebrachten Kühe und Kälber geschützt werden.

Die Feuerwehr Bordesholm befand sich zum Zeitpunkt der Alarmierung auf der Rückfahrt einer Feuerwehrveranstaltung des Amtes Hüttener Berge. Auf Anforderung der Integrierten Regionalleitstelle Kiel übernahm die Besatzung mit ihrem wasserführenden Fahrzeug unmittelbar einen Einsatzauftrag und unterstützte die bereits eingesetzten Kräfte.

Die umfangreichen Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden an. Mithilfe eines Baggers mussten zahlreiche Strohballen aus der Halle ins Freie verbracht und dort einzeln abgelöscht werden. Auch hier hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

Gewitter sorgt für zahlreiche Hilfeleistungseinsätze Eine kurze, aber intensive Gewitterzelle führte am Samstagnachmittag ab etwa 15:00 Uhr zu insgesamt 19 wetterbedingten Einsätzen der Feuerwehr Osterrönfeld.

Überwiegend mussten umgestürzte oder angebrochene Äste beseitigt werden, die Fahrbahnen und Gehwege blockierten oder eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer darstellten. Unter anderem stürzte ein Baum auf einen geparkten Pkw. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Die Einsätze konnten gegen 19:30 Uhr abgeschlossen werden.

Schneller Löscherfolg bei Dachstuhlbrand in Bredenbek

Am frühen Sonntagmorgen wurden die Feuerwehren Bredenbek und Krummwisch mit dem Einsatzstichwort FEU G - Feuer größer als Standard zu einem Dachstuhlbrand nach Bredenbek alarmiert.

Dank des schnellen Eingreifens konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Gemeinsam mit der Teleskopmastbühne der Feuerwehr Rendsburg wurde der betroffene Dachbereich geöffnet, um verbliebene Glutnester gezielt abzulöschen.

Der Einsatz konnte gegen 06:00 Uhr beendet werden. Verletzt wurde niemand.

Historisches Reetdachhaus im Freilichtmuseum vollständig zerstört Bereits um 04:29 Uhr waren die Feuerwehren Molfsee, Mielkendorf, Böhnhusen, Flintbek und Rumohr gemeinsam mit dem Löschzug Gefahrgut sowie der Technischen Einsatzleitung des Kreises Rendsburg-Eckernförde mit dem Einsatzstichwort FEU 2 zum Freilichtmuseum alarmiert worden.

Beim Eintreffen stand ein historisches Reetdachhaus bereits in Vollbrand. Dabei handelte es sich um das denkmalgeschützte Haus Andresen aus Bergenhusen.

Durch einen massiven Löschangriff gelang es den rund 100 eingesetzten Feuerwehrkräften, die angrenzenden Gebäude erfolgreich vor den Flammen zu schützen. Das historische Gebäude selbst konnte jedoch nicht mehr gerettet werden.

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden an. Mithilfe eines Baggers wurden Glutnester freigelegt und anschließend vollständig abgelöscht.

Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen wurden nicht verletzt.

Hohe Einsatzbelastung im gesamten Kreisgebiet Nach Angaben der Integrierten Regionalleitstelle Kiel wurden im Zeitraum von Samstag, 27. Juni 2026, 18:00 Uhr bis Sonntag, 28. Juni 2026, 14:00 Uhr insgesamt 102 Feuerwehreinsätze im Kreis Rendsburg-Eckernförde registriert.

Ein Schwerpunkt der Einsätze lag in den Bereichen der Ämter Schlei-Ostsee und Dänischer Wohld. Gleichzeitig kam es jedoch im gesamten Kreisgebiet weiterhin zu Alarmierungen, sodass die Zahl der Einsätze im Laufe des Tages weiter anstieg.

Der Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde bedankt sich ausdrücklich bei allen ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern sowie den weiteren beteiligten Organisationen für ihren engagierten Einsatz unter teils extremen Bedingungen. Insbesondere die hohen Temperaturen stellten für alle Einsatzkräfte eine zusätzliche körperliche Belastung dar. Dank des professionellen Zusammenwirkens aller beteiligten Feuerwehren konnten Menschen und Tiere geschützt sowie in mehreren Einsatzlagen eine weitere Brandausbreitung verhindert werden.

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