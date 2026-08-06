Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0508 --89-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall mit Linienbus lebensgefährlich verletzt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 06.08.26, 12.30 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Linienbus in Bremen-Mitte ist am Donnerstagmittag eine 89 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 43 Jahre alter Fahrer mit einem leeren Linienbus den Gleiskörper am Bahnhofsplatz aus Richtung Gustav-Deetjen-Tunnel und wollte nach rechts auf den Bahnhofsplatz abbiegen. In der Einmündung kam es aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen zum Zusammenstoß mit einer 89-jährigen Fußgängerin, die den Bereich querte. Die Frau stürzte und wurde von der Vorderachse des Busses überrollt.

Die Seniorin erlitt schwerste Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Der Bus war zum Unfallzeitpunkt als Leerfahrt unterwegs, Fahrgäste befanden sich nicht an Bord. Der 43-jährige Busfahrer erlitt einen Schock und wurde im Anschluss betreut.

Für die Rettungsmaßnahmen sowie die Spurensicherung musste der Bereich am Bahnhofsplatz zeitweise gesperrt werden. Die Polizei errichtete Sichtschutzwände, um die Rettungsmaßnahmen abzuschirmen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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