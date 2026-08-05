Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0507--Fahndung nach Räubern--

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Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kornstraße Zeit: 15.11.23, 0.10 Uhr

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahnden mit Fotos nach zwei Räubern, die im November 2023 einen 26 Jahre alten Mann in der Neustadt ausraubten.

Der 26-Jährige war am 15.11.23 gegen Mitternacht mit dem Bus der Nachtlinie N9 vom Hauptbahnhof in Richtung Kattenturm unterwegs. Beim Aussteigen an der Haltestelle Willigstraße im Bereich der Kornstraße wurde er von zwei unbekannten Fahrgästen aus dem Bus geschubst. Anschließend plünderten sie seine Geldbörse. Mit der Beute flüchtete das Duo unerkannt in Richtung Werdersee.

Nachdem die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter führten, fahnden die Polizei und Staatsanwaltschaft mit Bildern nach ihnen und fragen: "Wer kann Angaben zu den beiden Männern auf den Fotos machen, wer erkennt diese wieder?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

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