Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0506--Zeugenhinweise führen zur Festnahme von zwei Dieben--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Nord, Blumenthal, OT Blumenthal und Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf Zeit: 03.08.2026, 7:20 Uhr und 04.08.2026, 01:45 Uhr

Dank der Hinweise von zwei aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Montag und Dienstag zwei Diebe in Bremen Nord festnehmen und die Beute sicherstellen.

Zunächst meldete ein Zeuge am Montag gegen 07:20 Uhr, dass er in der Lüssumer Straße in Blumenthal eine Person dabei beobachtet habe, wie diese mit einem Trennschleifer das eine Schloss eines E-Bikes auftrennte und mit dem E-Bike flüchtete. Aufgrund der guten Zeugenbeschreibung konnten die Polizeikräfte den polizeibekannten 46-jährigen Tatverdächtigen nach kurzer Fahndung identifizieren. Zunächst gelang diesem noch fußläufig die Flucht. Allerdings wurde dieser später an seiner Wohnanschrift aufgegriffen und das E-Bike konnte aufgefunden werden.

In Vegesack stellte in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 01:45 Uhr ein aufmerksamer Nachbar die geöffnete Garage einer Nachbarin und eine Person fest, die augenscheinlich kurz zuvor aus dieser einen Fernseher entwendet hatte. Als der Zeuge den Mann ansprach, entfernte sich dieser fußläufig. Bei den unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige im Nahbereich angetroffen werden, als dieser aus einem Garten herauskam aus dessen Scheune er einen Sense und einen Werkzeugkoffer entwendet haben soll. Der 32-jähriger Mann wurde durch die Polizei festgenommen und das Diebesgut sichergestellt.

Diese Erfolge sind Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen aufmerksamer Bevölkerung und der Polizei. Die Polizei ruft daher dazu auf verdächtige Beobachtungen unverzüglich über den kostenlosen Notruf 110 zu melden und sich beobachtete Personen möglichst gut einzuprägen. Weitere Hinweise sind unter www.polizei.bremen.de zu finden.

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