Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0504 --Gartenhäuser aufgebrochen - Polizei nimmt Täterverdächtigen fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Nord, OT Fähr-Lobbendorf, Fritz-Wildung-Straße und umliegende Zeit: 01.08.2026, 12:00 Uhr - 02.08.2026, 10:00 Uhr

Nach Hinweis durch einen Geschädigten konnte die Polizei am vergangenen Wochenende einen 32-jährigen Mann festnehmen, der zuvor mehrere Gartenhäuser im Stadtteil Vegesack aufgebrochen hat.

In der Zeit von Samstag auf Sonntag wurde in insgesamt fünf Gartenhäuser in den Straßen Fritz-Wildungen-Straße, Neue Straße, Winkelfeldstraße und Albrecht-Poppe-Straße eingebrochen. Bei einem sechsten Gartenhaus verblieb es bei einem Versuch. Hierbei wurden unter anderem teils hochwertiges Werkzeug, Küchengeräte, ein E-Scooter sowie ein E-Bike erbeutet. Eines der Einbruchsopfer bemerkte die Tat in sein Gartenhaus über installierte Überwachungskameras und verständigte die Polizei. Mit Hilfe der Videoaufzeichnungen konnte der Tatverdächtige identifiziert und in Tatortnähe festgenommen werden. In der Folge meldeten sich auch die weiteren Opfer bei der Polizei.

Teile der Beute hatte der Täter bereits an einen unbekannten Mann in einem Lieferwagen weitergeben, weitere Teile sollten diesem am Sonntag, gegen 14:30 Uhr am Sendanplatz übergeben werden.

Zeugen, die mögliche Hinweise zu dem Lieferwagenfahrer geben können, werden gebeten sich bitte jederzeit bei dem Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell