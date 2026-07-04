Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0448--Betrunken am Steuer: Mehrere Autos in der Neustadt beschädigt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt, OT Neustadt, Neuenlander Straße Zeit: 4.7.26, 1 Uhr

In der Nacht zu Samstag verlor ein betrunkener 32-Jähriger die Kontrolle über sein Auto und beschädigte dabei mehrere Fahrzeuge in der Neustadt. Der Fahrer und sein 20 Jahre alter Beifahrer verletzten sich dabei leicht.

Gegen 1 Uhr war der Skoda-Fahrer auf der Neuenlander Straße mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Er verlor die Kontrolle, rammte mehrere parkende Autos und schob dabei ein weiters Fahrzeug auf den Radweg, bis der Unfallwagen nach einer weiteren Kollision schließlich auf dem Gehweg zum Stehen kam. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde noch ein Auto beschädigt. Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt und mussten von Rettungskräften behandelt werden. Der 32-Jährige stand unter Alkoholeinfluss und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Sein verlorener Führerschein konnte nicht eingezogen werden. Der Unfallwagen und zwei weitere Autos mussten abgeschleppt werden. Gegen ihn wurden unter anderem Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Unfallzeugen melden sich jederzeit bei der Verkehrsbereitschaft unter der Rufnummer 0421 362-14850.

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