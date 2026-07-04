Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0446--Einbruch in Parteibüro--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Friesenstraße Zeit: 3.7.26, 15 bis 18.30 Uhr

Freitagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in die Geschäftsräume der Partei "Die Linke" im Bremer Steintorviertel ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Nachdem die Einbrecher die Eingangstür zum Parteibüro an der Friesenstraße aufgehebelt hatten, durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Aus einem Besprechungsraum entwendeten die Eindringlinge einen Beamer. Die Tür eines angrenzenden Tattoo-Studios wurde ebenfalls aufgehebelt. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer zur Tatzeit in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

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