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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0444--Drogendealer festgenommen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor
Zeit: 	2.7.26, 19.25 Uhr

Donnerstagabend nahm die Polizei einen mutmaßlichen Straßenhändler vorläufig fest. Bei dem 25-Jährigen fanden sie Marihuana und Bargeld.

Einsatzkräfte der Taskforce, die schwerpunktmäßig zur Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität im Bahnhofsumfeld unterwegs waren, wurden am Abend auf den polizeibekannten Drogendealer aufmerksam. Als er die Einsatzkräfte erblickte, versuchte er zu flüchten, konnte aber schnell gefasst werden. Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten in drei großen Plastiktüten diverse Verkaufseinheiten Marihuanakraut, zwei Mobiltelefone sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung. Der mutmaßliche Straßendealer wurde vorläufig festgenommen.

Gegen den 25-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Handeltreibens mit Cannabis eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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