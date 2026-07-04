Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0447--Polizeieinsatz in Horn-Lehe--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Leher Heerstraße Zeit: 3.7.26, 21 Uhr bis 23.10 Uhr

Am Freitagabend kam es in Horn-Lehe zu einem größeren Polizeieinsatz.

Ein 32-jähriger Mann bedrohte sich selbst mit einem Messer in seiner Wohnung an der Leher Heerstraße und äußerte, sich umzubringen, wenn sich ihm jemand nähert. Dabei hielt er ein Messer in der Hand. Ein Mitbewohner alarmierte daraufhin die Polizei über den Notruf. Trotz Ansprache trat der Mann aggressiv den Einsatzkräften entgegen; die Wohnung hatte er mit Möbelstücken verbarrikadiert. Er schrie wirr herum und drohte, neben dem Messer auch eine Waffe zu haben.

Hinzugerufene Spezialeinsatzkräfte überwältigten den Mann schließlich mittels Distanz-Elektro-Impuls-Gerät (DEIG, sog. Taser). Der 32-Jährige wurde anschließend zwangsweise in ein psychiatrisches Krankenhaus überführt.

Bei dem Einsatz trat der Mann um sich und traf dabei eine Polizistin im Gesicht. Sie und unbeteiligte Personen blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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