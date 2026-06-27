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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0429 --Polizei bleibt am Ball - Schwerpunktkontrollen sorgen für Ruhe in der Überseestadt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Überseestadt
Zeit: 	26.06.26, 22 Uhr - 27.06.26, 2 Uhr

Die Polizei Bremen setzte in der Nacht zu Samstag ihre Maßnahmen gegen die Raser- und Poser-Szene in der Überseestadt konsequent fort. Aufgrund der sommerlichen Temperaturen und des erhöhten Besucheraufkommens am Wochenende war erneut ein deutlich verstärktes Aufkommen entsprechender Fahrzeuge festzustellen.

Nachdem es vor Ort wiederholt zu verbalen Konfrontationen zwischen Einsatzkräften und Angehörigen der Szene gekommen war, sperrte die Polizei gegen Mitternacht den Kommodore-Johnsen-Boulevard sowie die Herzogin-Cecilie-Allee im Bereich der Birkenfelsstraße für den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr. Die Zufahrt war lediglich für Berechtigte über eingerichtete Durchlassstellen möglich.

Die Maßnahme zeigte schnell Wirkung: Bereits rund 30 Minuten nach Beginn entspannte sich die Lage deutlich. Während zivile Einsatzkräfte im Umfeld gezielte Kontrollen durchführten, blieb der Andrang an den Durchlassstellen zwar zunächst bestehen, auffällige Fahrmanöver im eigentlichen Schwerpunktbereich gingen jedoch spürbar zurück.

Gegen 2.10 Uhr konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Insgesamt ahndeten die Einsatzkräfte mehr als 50 Ordnungswidrigkeiten, davon auch viele Verstöße im ruhenden Verkehr.

Besonders erfreulich war die Resonanz aus der Nachbarschaft: Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner bedankten sich ausdrücklich bei den Einsatzkräften. Sie berichteten, dass die ungewohnte Ruhe in der Nacht deutlich wahrnehmbar gewesen sei.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

pressestelle@polizei.bremen.de
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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