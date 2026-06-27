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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0428 --Nach Tötungsdelikten in Vegesack: Ermittlungen und Fahndung laufen weiter auf Hochtouren--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf
Zeit: 	26.06.26 - 27.06.26

Nach den beiden Tötungsdelikten am Freitag im Bremer Stadtteil Vegesack (siehe Pressemeldung Nr. 427) konnten die Ermittler der Mordkommission inzwischen wichtige Erkenntnisse gewinnen.

Bei den Getöteten handelt es sich um eine 35 Jahre alte Frau und ihren 40-jährigen Ehemann. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern weiterhin an.

Die Polizei geht nach wie vor von einem mutmaßlichen Täter aus, der sich weiterhin auf der Flucht befindet. Umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen werden mit Hochdruck fortgeführt. Die Identität des mutmaßlichen Täters ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Aus ermittlungstaktischen Gründen können hierzu derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Die Polizei Bremen informiert, sobald neue, gesicherte Erkenntnisse vorliegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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