Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0427 --Zwei Menschen in Vegesack getötet--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf Zeit: 26.06.26, 14 Uhr

In Bremen-Vegesack sind am Freitag zwei Menschen getötet worden. Die Mordkommission der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter läuft auf Hochtouren.

Gegen 14 Uhr meldeten Anwohner im Ortsteil Fähr-Lobbendorf einen laut schreienden und verletzten Mann auf der Straße. Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst entsandt. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Mann mit schweren Stich- und Schnittverletzungen auf der Straße. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen kam für ihn jede Hilfe zu spät. Im Zuge der weiteren Einsatzmaßnahmen wurde im Nahbereich zudem eine tote Frau im Keller eines Mehrparteienhauses aufgefunden.

Die Hintergründe der Taten sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Der mutmaßliche Täter ist flüchtig. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach ihm. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr für unbeteiligte Personen vor.

Weitere Informationen werden nach Vorliegen neuer Erkenntnisse bekannt gegeben. Zeugenhinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888.

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