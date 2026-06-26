Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0426 --Größerer Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofstraße Zeit: 25.06.2026, 22:05 Uhr

Am Rande des Public Viewings zum Fußballspiel zwischen Deutschland und Ecuador kam es zu einer Auseinandersetzung in Folge einer Raubtat zwischen mehreren Personen. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort und beruhigte die Situation.

Gegen 22:05 Uhr wurde eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Bahnhofstraße gemeldet, bei der auch Reizgas und Schlagwerkzeuge eingesetzt worden sein sollten. Die alarmierten Einsatzkräfte waren schnell mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Die Auseinandersetzung war bereits beendet. Die Stimmung war zum Teil hochemotional und die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun, ein erneutes Aufflammen der Aggressionen zu unterbinden.

Nach ersten Erkenntnissen soll zuvor ein 22-Jähriger versucht haben, einem 24 Jahre alten Mann das Handy zu entwenden. Daraus entwickelte sich eine zunächst verbale Auseinandersetzung, bei der die Begleiter des 24-Jährigen den Mann aufforderten, das Handy wieder herauszugeben. Im weiteren Verlauf soll der 22-Jährige und ein weiterer mutmaßlicher Täter Pfefferspray und die Stange eines Straßenschildes eingesetzt haben.

Die Einsatzkräfte stellten den 22-Jährigen aus Algerien und seinen 20-Jährigen mutmaßlichen Mittäter aus Libyen und nahmen sie mit auf die Wache. Dort fertigten sie eine entsprechende Strafanzeige. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen, mehrere auch zum Teil Unbeteiligte klagten über die Folgen des Reizgases, die dann von Rettungskräften behandelt wurden. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zum genauen Ablauf dauern an.

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