Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0372--Nach Tötungsdelikt: Mordkommission fahndet mit Fotos nach mutmaßlichem Täter--

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Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Falkenstraße Zeit: 26.05.26, 20.15 Uhr

Die Mordkommission der Polizei Bremen hat nach dem Tod eines 25 Jahre alten Mannes erste Ermittlungsergebnisse erzielt. Der Mann war am 26. Mai 2026 in der Bahnhofsvorstadt bewusstlos und mit einer lebensgefährlichen Kopfverletzung aufgefunden worden. Wie bereits berichtet, verstarb er in der vergangenen Woche in einem Bremer Krankenhaus. Staatsanwaltschaft und Polizei fahnden nun mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter.

Der 25-Jährige wurde am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr von einem Passanten an der Haltestelle Falkenstraße entdeckt. Er lag dort nicht ansprechbar mit einer Kopfplatzwunde auf dem Boden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der mutmaßliche Täter zuvor noch an der Haltestelle auf, flüchtete anschließend jedoch in Richtung Daniel-von-Büren-Straße. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung und einer Notoperation im Krankenhaus erlag der 25-Jährige später seinen Verletzungen.

Die Ermittlungen der Mordkommission ergaben, dass das Opfer geschlagen wurde, anschließend zu Boden stürzte und dabei die lebensgefährliche Kopfverletzung erlitt.

Der gesuchte Mann wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß und mit dunklen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt mit dem Schriftzug "Los Angeles" auf der Brust sowie weiteren Buchstabenaufdrucken an den Ärmeln und auf dem Rücken. Zudem war er mit schwarzen Shorts, einem schwarz-weißen Nike-Turnbeutel, weißen Socken und schwarzen Badelatschen bekleidet.

Die Ermittler fragen: Wer hat am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr im Bereich der Haltestelle Falkenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des beschriebenen Mannes geben?

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888 zu melden.

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