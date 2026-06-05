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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0375 --Polizei stellt mutmaßlichen Messerangreifer--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Findorff, OT Weidedamm, Neukirchstraße
Zeit: 	05.06.2026, 00:45 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag attackierte ein zunächst Unbekannter in Findorff einen 70-Jährigen mit einem Messer und verletzte diesen schwer. Einsatzkräfte der Polizei stellten kurz darauf einen 28 Jahre alten Tatverdächtigen.

Etwa um 00:45 Uhr stieg der 70-Jährige in der Neukirchstraße aus seinem Auto, als sich ein Mann näherte und ihn umgehend mit einem Messer attackierte. Danach flüchtete er in Richtung Bürgerpark. Der 70 Jahre alte Mann rief um Hilfe, Zeugen alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Die zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte leisteten umgehend Erste Hilfe, parallel wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die schnell zum Erfolg führten. Einige Straßen weiter stellte eine Streifenwagenbesatzung den 28-Jährigen, der Blutanhaftungen an der Kleidung und an den Händen hatte. Der 70-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich die beiden Männer.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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