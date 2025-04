Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0212 --Verkehrsunfälle sorgen für lange Staus--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vahr-Lehe/Arsten, Bundesautobahn 27, Bundesautobahn 1, Zeit: 31.03.2025, 12:35 Uhr, 17:15 Uhr

Am Montag kam es auf der Bundesautobahn 27 zu einem Auffahrunfall zwischen fünf Autos. Drei Personen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf der Bundesautobahn 1 kam es ebenfalls zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkws. Verletzt wurde hier niemand. Es kam in beiden Fällen zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gegen 12:35 Uhr stockte auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven auf Höhe der Einfädelung des Rastplatzes Achterkämpe zwischenzeitlich der Verkehr. Ein 71-Jähriger musste dabei verkehrsbedingt abbremsen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache fuhren drei Autofahrer auf das jeweilige Fahrzeug auf. Alle Autos wurden beschädigt und waren zum Teil nicht mehr fahrbereit. Ein Notarzt wurde per Hubschrauber an die Unfallstelle gebracht. Zwei Männer im Alter von 70 und 66 Jahren sowie eine 63-Jährige Frau mussten mit Verletzungen von mehreren Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden und wurden dort stationär aufgenommen.

Gegen 17:15 Uhr befuhr ein 36 Jahre alter Lkw-Fahrer die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg und musste auf Höhe der Ausfahrt Arsten aufgrund eines Rückstaus bremsen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache fuhr er einem anderen Lkw auf. Dabei wurde die Fahrerkabine des 36-Jährigen eingedrückt. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr stellten am zweiten Lkw zunächst eine Gefahrguttafel fest, die auf einen gefährlichen Stoff hinweist, bei der besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 50-jährige Lkw-Fahrer eine falsche Warntafel angebracht hatte. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die Autobahnen 27 und 1 in Fahrtrichtung Cuxhaven und Hamburg voll gesperrt werden, sodass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Das Verkehrskommissariat hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell