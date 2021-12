Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0952--Bürgerservice eingeschränkt - Hinweis auf Onlinewache und telefonische Anzeigenaufnahme--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 30.12.21

Die Polizei Bremen konzentriert sich im Rahmen der weiter anhaltenden Corona-Pandemie auf die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und schränkt den Bürgerservice an den Wachen vorübergehend ein. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger, auf vermeidbare persönliche Kontakte zu unseren Polizeidienststellen zu verzichten.

Die zentralisierten Anzeigenaufnahmen finden weiterhin nur noch an den Standorten Vegesack, Innenstadt und Schwachhausen statt. Die Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Internetseite unter www.Polizei.Bremen.de. Als Alternative verweist die Polizei auf die telefonische Anzeigenaufnahme. Unter der Rufnummer 0421 362-12700 können Straftaten telefonisch angezeigt werden. Weiter besteht die Möglichkeit Fahrraddiebstähle, Sachbeschädigungen und Dokumentendiebstähle über die Onlinewache anzuzeigen.

Auch zusätzliche Serviceangebote, wie Fahrradcodierungen können zurzeit leider nicht durchgeführt werden. Das Präventionszentrum ist ab dem 1.1.22 ausschließlich per Email unter praeventionszentrum@polizei.bremen.de oder am Telefon unter 0421 362-19003 erreichbar. Präventionsveranstaltungen im persönlichen Kontakt können vorerst nicht stattfinden. Die Bürgersprechstunde der Kontaktpolizisten (KOPs) entfällt an allen Standorten ab dem 1.1.22 wieder bis auf Weiteres.

In Notfällen sind wir natürlich weiterhin rund um die Uhr für Sie da - wählen Sie 110! Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.polizei.bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell