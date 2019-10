POL-HB: Nr.: 0672--Zeugenaufruf nach Überfall

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Fehrfeld Zeit: 25.10.19, 5.40 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen überfiel eine Gruppe bislang unbekannter Personen einen 37-jährigen Mann im Bremer Steintorviertel und flüchtete anschließend. Die Polizei sucht den Täter und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 5.40 Uhr fuhr der 37-Jährige mit seinem Rad die Straße Fehrfeld entlang, als er von drei bis vier Personen angesprochen wird. Plötzlich attackieren ihn die Verdächtigen mit Pfefferspray und rissen ihn zu Boden. die Am Boden liegend traten die Angreifer mit Füßen auf ihn ein. Als sich ein Passant näherte, flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Der Angegriffene musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Täter waren etwa 30 Jahre alt und sprachen nach Zeugenaussagen arabisch. Einer trug eine auffallende Jeansjacke mit weißem Schriftzug auf dem Rücken. Ein anderer war mit einer schwarzen Jacke und mit grünen Applikationen bekleidet. Eine genauere Beschreibung liegt nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich Fehrfeld, Vor dem Steintor und Humboldtstraße in diesem Zusammenhang gemacht? Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362-3888 entgegen.

