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Polizei Hagen

POL-HA: Vier E-Bikes vor Wohnhaus gestohlen - Hinweise zu Tätern erbeten

Hagen-Vorhalle (ots)

Mehrere Fahrradfahrer stellten am Sonntagabend (19.07.2026) ihre E-Bikes vor einem Wohnhaus an der Eckeseyer Straße in der Nähe der Wielandstraße ab. Die Radler sicherten sie allesamt mit einem gemeinsamen Schloss, welches sie an einer Metallkette zwischen Pollern befestigten. Im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 10 Uhr am Montagmorgen (20.07.2026) gelang es den Tätern, das Schloss zu lösen. Von den vier E-Bikes der Marken Kalkhoff, Haibike, Pegasus und Bulls fehlt seitdem jede Spur. Die Kriminalpolizei bearbeitet derzeit das Ermittlungsverfahren und bittet um Hinweise zu tatverdächtigen Personen unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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