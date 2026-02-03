Polizei Hagen

POL-HA: Suche nach Vermisstem - Wer hat Michael B. gesehen?

Hagen-Boele (ots)

Der 55-jährige Vermisste hat am Montag (02.02.2026), gegen 07:50 Uhr, seine Wohnung in Hagen-Boele in unbekannte Richtung verlassen. Seitdem verliert sich seine Spur. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Michael B. in einer hilflosen Lage befindet. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort oder Sichtungen der abgebildeten Person machen? Die Polizei nimmt Hinweise jederzeit unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Hier der Link zum Foto des Vermissten:

https://polizei.nrw/fahndung/193851

