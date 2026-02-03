PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Suche nach Vermisstem - Wer hat Michael B. gesehen?

Hagen-Boele (ots)

Der 55-jährige Vermisste hat am Montag (02.02.2026), gegen 07:50 Uhr, seine Wohnung in Hagen-Boele in unbekannte Richtung verlassen. Seitdem verliert sich seine Spur. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Michael B. in einer hilflosen Lage befindet. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort oder Sichtungen der abgebildeten Person machen? Die Polizei nimmt Hinweise jederzeit unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Hier der Link zum Foto des Vermissten:

https://polizei.nrw/fahndung/193851

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 11:30

    POL-HA: Polizisten beschlagnahmen Musikbox nach mehrfacher Ruhestörung

    Hagen-Haspe (ots) - In der Nacht auf Dienstag (03.02.2026) störte ein 30-Jähriger durch lautes Musikhören die Nachtruhe. Zunächst fiel er Beamten am Montagabend gegen 22 Uhr im Rahmen eines anderen Einsatzes an der Vollbrinkstraße auf. Hier spielte der Mann laute Musik über eine Musikbox ab. Der Aufforderung, die Lautstärke zu reduzieren, kam er zunächst nach. ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:57

    POL-HA: Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung nach "Parkrempler"

    Hagen-Mitte (ots) - Nach einem "Parkrempler" erhielt ein 24-jähriger Hagener am Montag (02.02.) eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Gegen 18.30 Uhr fuhr der Mann mit einem Peugeot durch die Blücherstraße und beschädigte beim Einparken einen Peugeot. Während Polizisten den Unfall aufnahmen, bemerkten sie die geröteten und glasigen Augen des jungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren