Polizei Hagen

POL-HA: Drei Unbekannte rauben 56-jährigem Mann in der Innenstadt das Portemonnaie

Hagen-Mitte (ots)

Drei bislang unbekannte Täter griffen am Dienstagmittag (04.02.2025) in der Innenstadt einen 56-jährigen Mann an und raubten dessen Geldbörse. Der Hagener war gegen 11.15 Uhr zu Fuß von der Bleichstraße aus in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Dazu nutzte er den Fußweg neben dem Parkhaus in der Konkordiastraße. Dort traf er auf die drei Unbekannten. Einer von ihnen fragte den 56-Jährigen nach einer Zigarette. Als dieser sagte, dass er keine habe, traten die Täter ihm gegen den Rücken. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung des Allgemeinen Krankenhauses. Der 56-Jährige stellte kurz darauf fest, dass die Unbekannten ihm das Portemonnaie geraubt hatten. Der Angegriffene ging zur Polizeiwache Innenstadt und brachte den Vorfall dort zur Anzeige. Er sagte den Beamten, dass die Täter zwischen 175 cm und 180 cm groß und etwa 16 bis 19 Jahre alt waren. Alle hatten laut des 56-Jährigen ein südländisches Erscheinungsbild. Einer der Jugendlichen trug eine dunkle Winterjacke mit Fellkragen. Der Hagener wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Kripo ermittelt nun wegen des Raubes und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

