Polizei Hagen

POL-HA: Streit um Angebote

Hagen (ots)

In einem Discounter in Bereich Altenhagen kam es am Samstagabend zu Streitigkeiten im Kassenbereich zwischen einem Kunden und dem Kassierer. Der 51-jährige Kunde wollte einzelne Bierflaschen kaufen, welche allerdings nur im Verbund im Angebot erhältlich waren. Diese Tatsache endete zunächst in einem Streitgespräch zwischen den beiden im Bereich der Kasse. Der Kunde ereiferte sich derartig, dass er mit Wucht gegen die Plexiglasscheibe vor der Kasse schlug. Diese brach aus der Halterung und traf eine weitere Angestellte am Hinterkopf. Der Kunde entfernte sich daraufhin in Richtung Ausgang. Er wurde allerdings von einer weiteren Angestellten verfolgt, welche ihn durch Festhalten seines Einkaufswagens am Weitergehen hindern wollte. Aber auch dies missfiel dem Kunden und er "rammte" der Angestellten den Einkaufswagen in den Bauch. Die hinzugerufene Polizei konnte den randalierenden Kunden noch antreffen und kontrollieren. Im Ergebnis wurden die beiden Angestellten leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung vor Ort war allerdings nicht erforderlich, der Kassierer blieb unverletzt. Der Kunde erhielt nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. (ab)

