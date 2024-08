Polizei Hagen

POL-HA: Mit Alkohol, ohne Führerschein und Versicherung

Hagen (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde eine Zeugin auf einen laut schreienden Mann im Bereich Emilienplatz aufmerksam. Sie konnte beobachten, wie dieser in ein Auto stieg und versuchte, dieses umzuparken. Dies schien ihm nur mit größter Mühe zu gelingen. Die daraufhin eintreffende Polizei konnte den 38-jährigen Mann noch sitzend hinter dem Steuer des Autos antreffen. Eine geöffnete Bierflasche war griffbereit in der Tür. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief deutlich positiv, zudem schlug auch ein Drogenvortest positiv an. Dem Fahrer wurden Blutproben entnommen. Einen Führerschein besaß er nicht. Zudem war das Fahrzeug aktuell nicht versichert und die Kennzeichen wurden entstempelt.(ab)

