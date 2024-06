Polizei Hagen

POL-HA: Beifahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag (20.06.) verletzte sich bei einem Auffahrunfall auf dem Graf-von-Galen-Ring eine 20-jährige Frau leicht. Gegen 20.45 Uhr war ein 21-jähriger Opel-Fahrer in Richtung Körnerstraße unterwegs. Vor ihm befand sich ein 22-Jähriger mit einem Audi. Als die Ampel auf Rot schaltete, bremste dieser an der Haltelinie ab. Der 21-Jährige dachte jedoch, dass das vorausfahrende Fahrzeug die Ampel noch passieren würde. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Audi auf. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des 22-Jährigen leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (qua)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell